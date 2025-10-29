Kocaeli Gebze’de çöken binanın enkazından sağ kurtulmuştu: Dilara’dan sevindiren haber!

Açıklamada, enkaz altındaki iki kişi için arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Sağlık Müdürü Dr. Yüksel Pehlevan ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus'un, Dilara Bilir'i Gebze Fatih Devlet Hastanesinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.