Kocaeli Şehir Hastanesi tam not aldı! 5 yıldızlı otel gibi

2013 yılında yapımına başlanan ve 15 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan 21. şehir hastanesi olan Kocaeli Şehir Hastanesi vatandaşlardan tam not aldı. Nevzat Kılıç, "Kemoterapi tedavisi için geldim. İlk gelişim ve çok beğendim. Önceden devlet hastanesine gidiyordum. Burası açılınca buraya gelmeye başladım. Hizmet güzel. Hemşireler çok ilgilendiler. Temizliği de iyi" derken, eşi Fatma Kılıç, "Biraz gezeyim dedim bitiremedim. Çok büyük. Gayet güzel bir hastane" dedi.Ergün Kahraman, "İlk kez geldim. Çok güzel ve çok temiz. Personel ilgili. Hizmet kaliteli. Beklediğimden de büyük."Nevzat Sarıyer, "Çok şahane. Allah yapanlardan ve emeği geçenlerden bin kere razı olsun. Çok memnunuz."Fehime Çınar, "İlk kez geldim ve çok beğendim. Yapandan Allah razı olsun. Doktorlar da çok ilgili. Allah Tayyip Erdoğan'ı korusun."Saip Yücel, "Gayet güzel ve temiz. 5 yıldızlı otel gibi. Randevuyu da kolayca oluşturdum. Rahatız."Suat Günarı, "İlk kez geliyorum. Temiz, güvenilir ve her şeyi olan bir hastane. Hizmet olarak da beklentilerimizin üzerinde."Nevzat Kılıç, "Önceden Devlet hastanesine gidiyordum. Açılınca buraya geldim. Tamamını gezemedim. Çok temiz" dedi.Bin 218 hasta kapasiteli olan hastanede 218 poliklinik odası, bir helikopter pisti, 18 tutuklu ve mahkum odası, 188 yoğun bakım, 70 ameliyathane, 26 doğum odası var. 388 bin metrekare alana sahip komplekste, Genel Hastane, Kadın Doğum Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastanesi, Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi bulunuyor. Hastanenin 4 yoğun bakım ünitesi, 8 servis yataklı ve ameliyathanesi olan bir yanık merkezi var.