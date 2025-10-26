Kocaeli’de aile hekimine saldırı

Edinilen bilgilere ve iddialara göre olay, 23 Ekim Perşembe günü öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, S.K. isimli bir kişi kayıt işlemleri sırasında hemşireyle tartışmaya başladı. O esnada odasında hasta bakan Aile Hekimi Dr. İdil Çelik, kendisine sakin olmasını söyledi. Bunun üzerine öfkelenen S.K, "Sen de kim oluyorsun?" diyerek doktorun odasına girdiği ve saldırdığı ileri sürüldü.

BOĞAZINA YAPIŞTI İDDİASI

Olay anına tanıklık eden sağlık çalışanları ve hastalar, S.K.'nin bağırarak çay ocağına geldiğini, ardından doktorun boğazına sarıldığını iddia etti. Tanıklar, saldırganın sağlık çalışanları ve hastalar tarafından uzaklaştırıldığını, ardından Beyaz Kod verildiğini belirtti. İddialara göre olayın ardından jandarma ekipleri kısa sürede müdahale etti ve şahıs gözaltına alındı.

S.K., çıkarıldığı nöbetçi savcılık tarafından adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Verilen Beyaz Kod nedeniyle S.K hakkında kamu davası açıldığı öğrenildi.