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Giriş Tarihi: 18.4.2024 09:28 Son Güncelleme: 18.4.2024 10:05

Kocaeli'de feci iş kazası: Bir tonluk demir blokların altında kaldı

Kocaeli Gebze ilçesinde meydana gelen iş kazasında, lojistik depo inşaatında mühendis olarak çalışan Avni Kuş, üzerine düşen bir ton ağırlığındaki demir blokların altında kalarak hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de feci iş kazası: Bir tonluk demir blokların altında kaldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde meydana gelen iş kazasında, devam eden lojistik depo inşaatında meydana taşeron firma mühendisi olarak çalışan 52 yaşındaki Avni Kuş, tırdan indirilmekte olan demir blokların aniden üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemler sonucunda, Kuş'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kuş'un cansız bedeni, otopsi işlemleri için Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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Kocaeli'de feci iş kazası: Bir tonluk demir blokların altında kaldı
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