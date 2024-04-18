Kocaeli’de feci iş kazası: Bir tonluk demir blokların altında kaldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde meydana gelen iş kazasında, devam eden lojistik depo inşaatında meydana taşeron firma mühendisi olarak çalışan 52 yaşındaki Avni Kuş, tırdan indirilmekte olan demir blokların aniden üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemler sonucunda, Kuş'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Kuş'un cansız bedeni, otopsi işlemleri için Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.