Kocaeli’de film gibi olay! Silah süsü verdiği penseyle şoförü rehin aldı: Akılalmaz anlar kameraya böyle yansıdı!

Olay, 11 Temmuz tarihinde İzmit ilçesi Kandıra Sapağı mevkiindeki durakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şükrü Gündüz idaresindeki 632 numaralı Bahçecik-İzmit seferini yapan özel halk otobüsüne S.D. isimli bindi. Yolcunun, otobüs kartı olmadığını söylemesi üzerine şoför Gündüz, şahsa hangi durakta ineceğini sordu. Şahsın, kendi güzergahları dışında olan ve kural gereği yolcu indirmelerinin yasak olduğu durağı söylemesi üzerine Gündüz, bu talebi reddetti.