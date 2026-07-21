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Giriş Tarihi: 21.07.2026 16:37 Son Güncelleme: 21.07.2026 16:57

Kocaeli’de film gibi olay! Silah süsü verdiği penseyle şoförü rehin aldı: Akılalmaz anlar kameraya böyle yansıdı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi. Özel halk otobüsü şoförüyle durak nedeniyle tartışan şüpheli dehşet saçtı. Yanında bulunan penseye silah süsü veren şahıs şoförü rehin alarak tehditler savurdu. Korku dolu anlar kameraya böyle yansıdı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Kocaeli’de film gibi olay! Silah süsü verdiği penseyle şoförü rehin aldı: Akılalmaz anlar kameraya böyle yansıdı!
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Olay, 11 Temmuz tarihinde İzmit ilçesi Kandıra Sapağı mevkiindeki durakta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şükrü Gündüz idaresindeki 632 numaralı Bahçecik-İzmit seferini yapan özel halk otobüsüne S.D. isimli bindi. Yolcunun, otobüs kartı olmadığını söylemesi üzerine şoför Gündüz, şahsa hangi durakta ineceğini sordu. Şahsın, kendi güzergahları dışında olan ve kural gereği yolcu indirmelerinin yasak olduğu durağı söylemesi üzerine Gündüz, bu talebi reddetti.

PENSEYE SİLAH SÜSÜ VERİP TEHDİTLER SAVURDU

Otobüsten inmemekte bir süre ısrar eden ve bağıran şüpheli, şoför otobüsten inince küfür etmeye başladı. Araçta yolcuların bulunduğu sırada yaşanan gergin anlar, otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli, daha sonra otobüsten inerek bölgeden uzaklaştı. Olayın ardından sürücü, polis merkezine giderek şahıs hakkında şikayetçi oldu.

Penseyi silah gibi gösterip şoförü tehdit eden yolcu yakalandı | Video



ŞÜPHELİ PENSE İLE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Olaya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde S.D., silah süsü verdiği pense ile birlikte İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin gerekli işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#KOCAELİ #İZMİT

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Kocaeli’de film gibi olay! Silah süsü verdiği penseyle şoförü rehin aldı: Akılalmaz anlar kameraya böyle yansıdı!
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