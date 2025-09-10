Kocaeli’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı!

Kaza, D-100 karayolunun Körfez ilçesi Atalar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Murat Ç. idaresindeki 17 AEE 818 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyreden Cevdet Ç. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevredeki hastanelere sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kazada hasar alan araçlarda yangın riskine karşı gerekli önlemler alındı. Kaza nedeniyle bölgede trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.