Kocaeli'de okul bahçesinde vahşet | 3 çocuk babası katledildi: Cinayete ilişkin 'iftira' iddiası kan dondurdu!

'TECAVÜZ' İFTİRASI CANINA MAL OLDU

Önceki celse verilen mütalaada cinayetin işleyişine yer verilmişti. Maktul Murat Tosun ile sanıklar S.O., annesi B.K. ve babası K.K. arasında, Tosun'un öz yeğeni olan S.O'ya yönelik geçmişteki eylemleri nedeniyle husumet bulunduğu belirtildi. Sanık H.B.'nin ise daha önce yaşadığı bir ilişkiden hamile kaldığı ve bu durumu nişanlısı Bilal K.' den gizlediği ifade edildi. H.B'nin, bekaret konusunda hassas olan nişanlısını kandırmak için, gerçekte yaşanmamış bir taciz ve tecavüz girişimini uydurduğunu ve bunu tanımadığı bir kişinin gerçekleştirdiği belirtildi.