Okul bahçesindeki korkunç cinayet: "Evladım, oğlunun gözü önünde hunharca katledildi" | Video

13.11.2025 | 13:06

Kocaeli'nin Derince ilçesinde 33 yaşındaki adamın, 7 yaşındaki oğlunu almak için geldiği okulun bahçesinde öldürülmesine ilişkin yargılanan 6 sanık yeniden mahkeme karşısına çıktı. Sanıklardan şikayetçi olan maktulün babası, "Evladım, okul bahçesinde oğlunun gözü önünde hunharca katledildi. Eşimle hayatımız karardı" dedi.

Olay, 5 Şubat 2024'te Yenikent Mahallesi'ndeki Tufan Sokak'ta bulunan okul bahçesinde meydana geldi. Murat Tosun (33), 7 yaşındaki oğlunu almak için geldiği ilkokulun bahçesinde 2 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Tosun ağır yaralandı, saldırganlar ise kaçtı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Murat Tosun, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

6 ŞÜPHELİDEN 4'Ü TUTUKLANDI
Olaya ilişkin inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde bulunan Mehmet K. (51), oğlu Bilal K. (24) ile müstakbel gelini H.B.'yi ve olaya karıştığı tespit edilen K.K., eşi B.K. ile kızı S.O.'yu gözaltına aldı. İfadesi alınan şüphelilerden B.K. ve kızı S.O. serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. İlk celsede görülen duruşmada K.K. de tahliye edildi.

"EVLADIM, OKUL BAHÇESİNDE OĞLUNUN GÖZÜ ÖNÜNDE HUNHARCA KATLEDİLDİ"
Olaya ilişkin açılan davanın 3. celsesi, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Sanıklar, önceki ifadelerini tekrar ederek tahliyelerini istedi. Sanıklardan şikayetçi olan Murat Tosun'un babası İsmail Hakkı Tosun, "Oğlumun ölümünden sorumlu olan kişilerin cezalandırılmasını istiyorum. Evladım, okul bahçesinde oğlunun gözü önünde hunharca katledildi. Sanık Mehmet, aklı selim düşünseydi oğlum hayatta olacaktı, önlem alabilirdi. Eşimle hayatımız karardı" diye konuştu. Mahkeme heyeti, olaya ilişkin kamera kayıtlarını talep ederek duruşmayı erteledi.

CİNAYETİN İŞLEYİŞİ
Önceki celse verilen mütalaada cinayetin işleyişine yer verilmişti. Maktul Murat Tosun ile sanıklar S.O., annesi B.K. ve babası K.K. arasında, Tosun'un öz yeğeni olan S.O.'ya yönelik geçmişteki eylemleri nedeniyle husumet bulunduğu belirtildi. Sanık H.B'nin ise daha önce yaşadığı bir ilişkiden hamile kaldığı ve bu durumu nişanlısı Bilal K'den gizlediği ifade edildi. H.B.'nin, bekaret konusunda hassas olan nişanlısını kandırmak için, gerçekte yaşanmamış bir taciz ve tecavüz girişimini uydurduğunu ve bunu tanımadığı bir kişinin gerçekleştirdiği belirtildi.
Sanık Bilal K.'nın, nişanlısı H.B.'nin iddialarını araştırmakta ısrarcı olduğu ve bu süreçte geçmişte benzer suçlamalarla adı geçtiğini bildiği maktul Murat Tosun'u hedef aldığı ifade edildi. Bilal K.'nın, maktulü bulmak amacıyla, Tosun ile husumetli olan sanıklar S.O. ve B.K.'den fotoğraf temin ettiği aktarıldı.

Sanıklar S.O., B.K., K.K. ve H.B.'nin maktulü Bilal K'ye hedef göstermede azmettirdikleri ifade edildi. Devamında sanık K.K.'nın, Murat Tosun'un evinin bulunduğu sokağa Bilal K., H.B. ve diğer sanıklardan Mehmet K'yi götürdüğü ve maktulü bizzat gösterdiği mütalaada yer aldı.
Olay günü sanıklar Bilal K., Mehmet K. ve H.B.'nin birlikte hareket ederek maktulü takip ettiklerinin anlatıldığı mütalaada, saldırının gerçekleştiği noktada ise Bilal K.'nın sustalı bıçakla, Mehmet K.'nın ise "mınçıka" olarak tabir edilen yasaklı bıçakla maktule birden fazla darbe vurduğu ve bu şekilde Murat Tosun'un ölümüne sebep oldukları vurgulandı.

