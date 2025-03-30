Kocaeli’de vahşet! Buluşmak için gittiği park sonu oldu! Meğer...

Edinilen bilgi ve iddialara göre, olay Ahmet Lütfü Arat Caddesi üzerindeki bir parkta meydana geldi. Hasan Hüseyin Osmanoğlu (34) ve abisi, daha önceden tanıdıkları H.Ş. isimli kişiyi telefonla arayarak, husumetli oldukları bir konuyu konuşmak için yanlarına çağırdı.

Parkta buluşan taraflar arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ş., belinden çıkardığı tabancayla Osmanoğlu'na 3 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan Hasan Hüseyin Osmanoğlu yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.