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Giriş Tarihi: 30.3.2025 09:30

Kocaeli'de vahşet! Buluşmak için gittiği park sonu oldu! Meğer...

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Derbent Mahallesi’nde bulunan bir parkta yaşanan olayda, iddiaya göre konuşmak için bir araya gelen taraflar arasında çıkan tartışma cinayetle son buldu. Olayda 34 yaşındaki Hasan Hüseyin Osmanoğlu, göğsünden vurularak ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Osmanoğlu yaşamını yitirdi.

ABBAS KAÇAR
Kocaeli’de vahşet! Buluşmak için gittiği park sonu oldu! Meğer...

Edinilen bilgi ve iddialara göre, olay Ahmet Lütfü Arat Caddesi üzerindeki bir parkta meydana geldi. Hasan Hüseyin Osmanoğlu (34) ve abisi, daha önceden tanıdıkları H.Ş. isimli kişiyi telefonla arayarak, husumetli oldukları bir konuyu konuşmak için yanlarına çağırdı.

Parkta buluşan taraflar arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Ş., belinden çıkardığı tabancayla Osmanoğlu'na 3 el ateş etti. Kurşunların hedefi olan Hasan Hüseyin Osmanoğlu yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Silah seslerini duyan yakındaki jandarma ekipleri hızla olay yerine intikal etti. İlk müdahaleyi yapan jandarma personelinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsünden ağır yaralanan Osmanoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli H.Ş.'yi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

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Kocaeli'de vahşet! Buluşmak için gittiği park sonu oldu! Meğer...
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