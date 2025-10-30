Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli’deki çöken 7 katlı binada anne-baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetmişti: Enkazdaki o detay yürek yaktı!
Giriş Tarihi: 30.10.2025 11:13 Son Güncelleme: 30.10.2025 11:32

Kocaeli’deki çöken 7 katlı binada anne-baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetmişti: Enkazdaki o detay yürek yaktı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken ve aynı ailede 4 kişiye mezar olan binada çalışmalar sabah saatleriyle başladı. Binada savcılık incelemesinin ardından enkaz kaldırma çalışmalarının yapılması bekleniyor. Havanın aydınlanmasıyla ortaya çıkan görüntüler ise yürekleri dağladı.

İHA Yaşam
Kocaeli’deki çöken 7 katlı binada anne-baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetmişti: Enkazdaki o detay yürek yaktı!

Türkiye, dün sabah Kocaeli'den gelen haberle sarsılmıştı. Gebze'de 7 katlı bina sabah saat 07.30'da büyük bir gürültüyle yıkılmış, 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kalmıştı. 4 can kaybı yaşanan olayda, yapılan incelemeler sonrası ortaya çıkan detaylar yürekleri dağladı.

5 KİŞİLİK AİLEDEN SADECE DİLARA KALDI

Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir (12) ve Nisa Bilir'in (14) cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Arama ve kurtarma çalışmalarının 19'uncu saatinde baba Levent Bilir'in (44) cansız bedenine ulaşılmıştı. Babadan kısa süre sonra da anne Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı. Anne Bilir'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

913 PERSONEL CANLA BAŞLA ÇALIŞTI

Bu arama kurtarma çalışmaları esnasında 628'i arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 913 personel, 161 kurtarma aracı, 6 arama ve kurtarma köpeği ile toplam 10 tane sismik enkaz altı görüntüleme ve dinleme cihazı kullanıldı.

SABAH KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜLER YÜREK DAĞLADI

Yaşanan elim olayın ikinci gününde ise çalışmalar sabahın ilk ışıklarıyla devam etti. Tedbir gayesiyle 12 binanın boşaltıldığı bölgede ilçe belediyesine bağlı temizlik işçileri yollarda ıslatma çalışması ve bölge temizliği gerçekleştirildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanda savcılık incelemesinin ardından enkaz kaldırma çalışmalarının yapılması bekleniyor. Aynı ailede 4 kişiye mezar olan bina ise havadan görüntülendi.

SAVCI HEYETİ İNCELEME YAPIYOR

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün çöken aynı aileden 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralı kurtarıldığı 7 katlı binanın enkazında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen savcılardan oluşan heyet, incelemelere başladı. Heyet, güvenlik amacıyla etrafı demir bariyerlere kapatılan enkazda çalışmalarını sürdürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli’deki çöken 7 katlı binada anne-baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetmişti: Enkazdaki o detay yürek yaktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz