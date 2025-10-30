Kocaeli’deki çöken 7 katlı binada anne-baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetmişti: Enkazdaki o detay yürek yaktı!

Türkiye, dün sabah Kocaeli'den gelen haberle sarsılmıştı. Gebze'de 7 katlı bina sabah saat 07.30'da büyük bir gürültüyle yıkılmış, 5 kişilik Bilir ailesi enkaz altında kalmıştı. 4 can kaybı yaşanan olayda, yapılan incelemeler sonrası ortaya çıkan detaylar yürekleri dağladı.
5 KİŞİLİK AİLEDEN SADECE DİLARA KALDI
Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir (12) ve Nisa Bilir'in (14) cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Arama ve kurtarma çalışmalarının 19'uncu saatinde baba Levent Bilir'in (44) cansız bedenine ulaşılmıştı. Babadan kısa süre sonra da anne Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı. Anne Bilir'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
SABAH KAYDEDİLEN GÖRÜNTÜLER YÜREK DAĞLADI
Yaşanan elim olayın ikinci gününde ise çalışmalar sabahın ilk ışıklarıyla devam etti. Tedbir gayesiyle 12 binanın boşaltıldığı bölgede ilçe belediyesine bağlı temizlik işçileri yollarda ıslatma çalışması ve bölge temizliği gerçekleştirildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı alanda savcılık incelemesinin ardından enkaz kaldırma çalışmalarının yapılması bekleniyor. Aynı ailede 4 kişiye mezar olan bina ise havadan görüntülendi.
SAVCI HEYETİ İNCELEME YAPIYOR
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde dün çöken aynı aileden 4 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralı kurtarıldığı 7 katlı binanın enkazında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen savcılardan oluşan heyet, incelemelere başladı. Heyet, güvenlik amacıyla etrafı demir bariyerlere kapatılan enkazda çalışmalarını sürdürüyor.