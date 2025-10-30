Kocaeli’deki çöken 7 katlı binada anne-baba ve 2 çocuğu hayatını kaybetmişti: Enkazdaki o detay yürek yaktı!

5 KİŞİLİK AİLEDEN SADECE DİLARA KALDI

Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir (12) ve Nisa Bilir'in (14) cansız bedenine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Arama ve kurtarma çalışmalarının 19'uncu saatinde baba Levent Bilir'in (44) cansız bedenine ulaşılmıştı. Babadan kısa süre sonra da anne Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı. Anne Bilir'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.