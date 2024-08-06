Kocaeli’nde dehşet anları! İki vatandaş son anda kurtuldu

"AĞAÇ BÜYÜK HASAR ALDI AMA BÜTÜN HER ŞEYİ DE ÖNLEDİ"

Olayı anlatan esnaf Zülküf Tanta, "Kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımdaki 2 araç ve ağaca vurarak durabildi. Kamyonun çarptığı araçların birinden inen 2 kişi kendini zor kurtarıyor. Bizde olayı duyduk, kamera görüntülerini izledik, çok şükür kimseye bir şey olmadı. Kaza sadece ufak tefek yaralanmalarla sonuçlandı. Maddi hasarlı 2 araç var ve iş yerinin bir kısmında maddi hasar var. Kamyondan kaçan vatandaşlarımız, camların patlamasıyla ufak tefek sıyrıklarla kurtuldu. Çok şükür bir şey olmadı. Kimseye bir şey olmadan büyük kaza atlatıldı. Ağaç kazanın şiddetini azalttı. Ağaç hasar aldı ama her şeyi de önledi diyebilir. Ağaç olmasaydı daha farklı sonuçlar olabilirdi. Allah muhafaza etti. Araçtan inen 2 kişi ağaç sayesinde kurtuldu. Ağaç olmasaydı daha kötü sonuçlar olabilirdi" dedi.