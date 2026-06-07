Kocaeli’de dehşet! Tartıştığı eşini defalarca bıçakladı: 5 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

AĞIR YARALANAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Elif T, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elif T'nin 5 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör