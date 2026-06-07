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Giriş Tarihi: 7.06.2026 17:04 Son Güncelleme: 7.06.2026 17:18

Kocaeli'de dehşet! Tartıştığı eşini defalarca bıçakladı: 5 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Diliskelesi Mahallesi'nde yaşayan Erdal T., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eşi Elif T.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 5 çocuk annesi kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA Yaşam
Kocaeli’de dehşet! Tartıştığı eşini defalarca bıçakladı: 5 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
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Diliskelesi Mahallesi 735. Sokak'ta Erdal T. (35) ile eşi Elif T. (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdal T, eşini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Kocaeli'de koca dehşeti: 5 çocuğunun annesi eşini sokak ortasında defalarca bıçakladı

AĞIR YARALANAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Elif T, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dilovası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Elif T'nin 5 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Polis tarafından gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#KOCAELİ

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Kocaeli'de dehşet! Tartıştığı eşini defalarca bıçakladı: 5 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti
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