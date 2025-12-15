Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'nde lisede feci olay: 3. kattan düştü! 15 yaşındaki Deniz ağır yaralandı
Giriş Tarihi: 15.12.2025 15:19 Son Güncelleme: 15.12.2025 15:21

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 15 yaşındaki Deniz T., eğitim gördüğü Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nin 3’üncü katındaki pencereden düştü. Deniz T. ağır yaralandı.

DHA Yaşam
Yürek burkan olay, sabah saatlerinde İzmit'e bağlı Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi'ndeki Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Deniz T., henüz bilinmeyen nedenle okulun 3'üncü katının penceresinden düşerek ağır yaralandı. Okul idaresinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Deniz T., sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Deniz T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, okul idaresinin kararıyla öğrenciler evlerine gönderildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

