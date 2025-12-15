Kocaeli’nde lisede feci olay: 3. kattan düştü! 15 yaşındaki Deniz ağır yaralandı

Yürek burkan olay, sabah saatlerinde İzmit'e bağlı Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi'ndeki Mimar Sinan Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Deniz T., henüz bilinmeyen nedenle okulun 3'üncü katının penceresinden düşerek ağır yaralandı. Okul idaresinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.