Kocaeli‘nde tartıştığı arkadaşı Adem Aydoğan’ı vurmuştu: Cinayet sanığına istenen ceza belli oldu!

MÜEBBET HAPİS CEZASI VERİLDİ

Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Zorbaoğlu, öldürülen Aydoğan'ın ailesi ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada dinlenen sanık, Aydoğan ile daha önce kahvede oynadıkları oyun nedeniyle tartıştıklarını ve aralarının bozuk olduğunu söyledi. Adem Aydoğan'ın eşini aradığını ve olay günü de hastanede olan eşi G.Z.'yi takip ettiğini söyleyen sanık Zorbaoğlu, ailesinin korumak için olayı gerçekleştirdiğini belirtti. Son sözü sorulan sanık, "Amacım öldürmek değildi. Öldürmek olsa neden tek el ateş edeyim" dedi.

Mahkeme, sanığın 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ve 'Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun' kapsamında 1 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.