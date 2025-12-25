Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'nde tedavi gördüğü hastaneden çıktı: Oto yıkama dükkanında ölü bulundu!
Giriş Tarihi: 25.12.2025 12:46

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde gırtlak kanseri tedavisi gören 67 yaşındaki Hayri Kalabalık, dün aksam saatlerinde hastaneden ayrıldı. Mahallesine gelen Kalabalık, gittiği oto yıkama dükkanında ölü bulundu.

İHA Yaşam
Yürek sızlatan olay, sabah saatlerinde Güney Mahallesi Canbay Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, onkoloji servisinde yaklaşık 15 gündür tedavi gören gırtlak kanseri hastası Hayri Kalabalık, dün akşam saatlerinde hastaneden ayrılarak mahallesine geldi.

CANSIZ BEDENİ SABAH BULUNDU

Bir arkadaşına ait oto yıkama dükkanındaki kulübeye giren Kalabalık, burada ısıtıcıyı açarak vakit geçirmeye başladı. Sabah iş yerine gelen çalışanlar, yaşlı adamı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Kalabalık'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

BOĞZINDA İZLER VARDI

İki çocuk babası olduğu ve eşiyle ayrı yaşadığı öğrenilen Kalabalık'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Hayri Kalabalık'ın boğazında tedavi sürecine bağlı izler bulunduğu belirlendi.

