Kocaeli’nde teleferiğin test sürüşü yapıldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde İzmit Körfezi ile Sapanca Gölü'nü aynı anda izleme imkanı sunarak Samanlı Dağları'nın zirvesine ulaşım sağlayacak teleferiğin, 25 Mart'ta hizmete alınması planlanıyor. Derbent istasyonunda düzenlenen test sürüşünde konuşan Vali Seddar Yavuz, uzun yıllar hayal edilip gerçekleştirilemeyen bir projenin hayata geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bugün bir sürüş yapacağız, ilk sürüş. Bu bir açılış değil, açılışı inşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızla yapacağız" dedi.