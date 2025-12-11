Kocaeli’ndeki feci kazada hayatını kaybetti: Küçük Miraç gözyaşlarıyla uğurlandı!

ARKADAŞLARI TABUTU BAŞINDA DUA ETTİ

Miraç İslam Efe'nin cenazesi, hastane morgundan ailesi tarafından alındıktan sonra Gebze ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii'ne getirildi. Çocuğun cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gebze Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Miraç İslam Efe'nin babası İbrahim Efe, annesi Hülya Efe ve diğer üç kardeşi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Küçük Miraç'ın okuldan arkadaşları tabutu başında dua etti.