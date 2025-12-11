Kocaeli’ndeki feci kazada hayatını kaybetti: Küçük Miraç gözyaşlarıyla uğurlandı!

Yürek burkan kaza, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Arapçeşme Mahallesi, Şehit Oktay Kaya Caddesi'nde meydana geldi. Okuldan çıkıp eve giderken yolun karısına geçmeye çalışan ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Miraç İslam Efe'ye H.T. yönetimindeki personel servisi minibüsü çarptı.
DARP EDİLME KORKUSUYLA KAÇTI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüs sürücüsü, darp edilme korkusuyla olay yerinin bir alt sokağına kaçıp 112'ye ihbarda bulundu. Ağır yaralanan Miraç İslam Efe, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Minibüs sürücüsü H.T. ise gözaltına alındı.
ARKADAŞLARI TABUTU BAŞINDA DUA ETTİ
Miraç İslam Efe'nin cenazesi, hastane morgundan ailesi tarafından alındıktan sonra Gebze ilçesinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii'ne getirildi. Çocuğun cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Gebze Pelitli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Miraç İslam Efe'nin babası İbrahim Efe, annesi Hülya Efe ve diğer üç kardeşi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Küçük Miraç'ın okuldan arkadaşları tabutu başında dua etti.