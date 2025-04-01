Kocaelispor’da galibiyet sonrası yangın tüpü kaosu: Taraftarlar hastanelik oldu

Kocaeli Stadyumu'nda önceki akşam oynanan karşılaşma, Yeşil-Siyahlı taraftarlar için sezonun en anlamlı galibiyetlerinden biri oldu. Liderlik koltuğunda yer alan Kocaelispor, şampiyonluk yolundaki en güçlü rakiplerinden biri olan Sakaryaspor'u mağlup ederek önemli bir avantaj yakaladı. Ancak maç sonunda tribünlerde yaşanan sevinç gösterileri zaman zaman kontrolü aştı.

YANGIN TÜPÜ SIKTILAR

Güney kale arkasında, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından yangın tüpünün anlamsız bir şekilde sıkılması sonucu bazı taraftarlar dumandan etkilendi. Özellikle küçük yaştaki bir taraftar, çıkan gazdan etkilenerek fenalaştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan minik taraftar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Aynı olayda etkilenen çok sayıda taraftara sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.Öte yandan hastaneye kaldırılan minik çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ailesi yaşananlara sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Paylaşımlarında bazı kişi ve grupların galibiyet sevincini sorumsuzca kutladığına dikkat çekilerek, stat içerisinde ve çevresinde bu tür anlamsız sevinç gösterilerinin değil, bilinçli ve kontrollü bir taraftar desteğinin olması gerektiği belirtildi.