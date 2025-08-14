Kocasına memur, eşine polis diye tanıtıp dolandırdılar!

Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu Ahmed J.'yi 2 Ağustos'ta telefonla arayan bir kişi, kendisini İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde görevli memur olarak tanıtıp, kız kardeşine vatandaşlık verileceğini söyleyerek, kurum binasına çağırdı. Ahmed J. evden ayrıldıktan sonra bu kez de eşi Maram J.'yi arayıp, kendini polis olarak tanıtan bir kişi, "Eşiniz silah kaçakçılığı suçundan gözaltına alındı. Evinizdeki para ve altınların, suçtan elde edildiği değerlendiriliyor. Para ve altınları gelecek sivil polise teslim edin" dedi.

TÜM BİRİKİMİNİ SAHTE POLİSE VERDİ

Dolandırıcıyı polis zanneden Maram J., yaklaşık 1 milyon 250 bin lira değerindeki altın ve dövizi Süleyman A.'ya (24) teslim etti. O sırada Adana İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne giden Ahmed J., kurumdaki görevlinin kendisini aramadığını belirtince dolandırıldığını anlayıp, durumu polise bildirdi.

PARA VE ALTIN DOLU ÇANTAYLA YAKALANDI

İhbar üzerine Suriyeli ailenin evine giden Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, sokakta şapkalı, cerrahi maskeli, gözlüklü ve sırt çantalı Süleyman A.'nın hareketlerinden şüphelenip, durdurmak istedi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan şüpheli, ara sokağa girerek kaçmaya başladı. Ekipler, takip ettiği şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan Süleyman A.'nın sırt çantasını açan polis, 209 bin 200 lira, 18 bin 175 dolar, 3 yarım altın, 3 bilezik, 2 kolye, 6 çift küpe, 5 yüzük, bileklik ve künye buldu.

TUTUKLANDI, ALTINLAR SAHİBİNE VERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman A., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Sırt çantasından çıkan para ve altınlar ise Maram J.'ye teslim edildi.