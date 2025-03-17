Kocasını öldüren kadının ilk ifadesi ortaya çıktı! Sebebini duyanlar şaştı kaldı! "Eşim uzun zamandır..."

KIZLARIYLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI

Süheyla Çetinkaya ile olay sırasında evde bulunan kızları S.Ç. (21) ve G.Ç. (23) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Süheyla Çetinkaya'nın emniyetteki ifadesinde, "Eşimle uzun zamandır şiddet sorunumuz var. Uzun zamandır bana ve çocuklarıma şiddet uyguluyor.