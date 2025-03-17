Kocasını öldüren kadının ilk ifadesi ortaya çıktı! Sebebini duyanlar şaştı kaldı! "Eşim uzun zamandır..."

Göğsüne isabet eden 2 kurşunla yere yığılan Muhammet Nurullah Çetinkaya ağır yaralandı. Olayın ardından Süheyla Çetinkaya, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak eşini tabancayla yaraladığını bildirdi.
İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Çetinkaya, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Muhammet Nurullah Çetinkaya, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KIZLARIYLA BİRLİKTE GÖZALTINA ALINDI
Süheyla Çetinkaya ile olay sırasında evde bulunan kızları S.Ç. (21) ve G.Ç. (23) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Süheyla Çetinkaya'nın emniyetteki ifadesinde, "Eşimle uzun zamandır şiddet sorunumuz var. Uzun zamandır bana ve çocuklarıma şiddet uyguluyor.
Olay anı yine şiddet oldu. Kendimi ve çocuklarımı korumak için, eşimin tabancasıyla rastgele ateş ettim. Öldürmek istemezdim. Pişmanım" dediği belirtildi.