Kod adı: Çukur... 90 kilometrelik operasyonda yarım ton uyuşturucu ele geçirdiler

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; uyuşturucu madde satıcılarına yönelik başlatılan seri Kök Kurutma Operasyonları'na devam etti. Beyoğlu İlçesi'ne bağlı olan Tarlabaşı ve Çukur Mahalleleri merkezli olarak geçtiğimiz Temmuz ayında başlatılan uyuşturucu operasyonları Eyüp Sultan, Çekmeköy, Zeytinburnu, Beylikdüzü ve Avcılar İlçeleri ile devam etti.

Peş peşe düzenlenen Özel Harekat seri operasyonlarda 2 bin 665 uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda adreste uyuşturucu maddeler paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş halde bulundu. "Çukur" adı verilen operasyonlar ve uyuşturucu satıcılarının yakalandıkları anlar polis kameralarınca kaydedildi.