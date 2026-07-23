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Giriş Tarihi: 23.07.2026 10:33

Kokain presleme makinesiyle suçüstü

İstanbul’da uyuşturucu ticareti yapan bir kişi, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’nce suçüstü yakalandı. 31 kilogram Kokain maddesi, iki ruhsatsız tabanca, 60 mermi, 2 Kokain Presleme Makinesi ele geçirildi. Zehir taciri tutuklandı.

Emir SOMER Emir SOMER
Kokain presleme makinesiyle suçüstü
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Uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü; Fatih İlçesi'ne bağlı Sümbül Efendi Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adrese baskın yaptı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nin operasyonunda 31 kilogram Kokain maddesi, iki ruhsatsız tabanca, 139 kapsül uyuşturucu etken maddesi, üç şarjör, 60 mermi, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan üç hassas terazi ve iki Kokain Presleme Makinesi bulundu. M.D. (56) isimli uyuşturucu madde satıcısı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan dolayı yakalanarak gözaltına alındı. M.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kokain presleme makinesiyle suçüstü
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