Kokain presleme makinesiyle suçüstü

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyonlarını aralıksız sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü; Fatih İlçesi'ne bağlı Sümbül Efendi Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapılan bir adrese baskın yaptı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nin operasyonunda 31 kilogram Kokain maddesi, iki ruhsatsız tabanca, 139 kapsül uyuşturucu etken maddesi, üç şarjör, 60 mermi, paketlenerek satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan üç hassas terazi ve iki Kokain Presleme Makinesi bulundu. M.D. (56) isimli uyuşturucu madde satıcısı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan dolayı yakalanarak gözaltına alındı. M.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.