Kökten: Program hepimizi duygulandırdı

Cumhur İttifakı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programına katıldı. Protokol üyelerinin de yer aldığı tören MELSA Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlandı. Günün anlam ve önemini başarılı olarak yansıtan etkinliğin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür eden Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, o dönemi tekrar yaşadıklarını belirtti. Özellikle öğrencilerin sergilediği oratoryoyu izleyen vatandaşlar ve Başkan Adayı Kökten, duygulu anlar da yaşadı.

Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, "Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz tarafından hazırlanan program bizleri oldukça duygulandırdı. Burada olduğum için çok mutlu oldum. O anları yeniden yaşadık. Emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Günün anlamını çok güzel yansıttılar. İstiklal Marşımızı kaleme alan Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy'un 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' sözü de hiçbir zaman aklımızdan çıkmamalıdır" diye konuştu.