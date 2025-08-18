Kokudan evde duramıyoruz

İzmir'in Buca ilçesinde çöplerin toplanmaması nedeniyle oluşan çevre kirliliği ve kötü koku, mahalle sakinlerini isyan ettirdi. Haziran ayında belediye çalışanlarının iş bırakma eylemiyle başlayan çöp krizi, aradan geçen zamana rağmen özellikle kenar mahallelerde çözülmedi. Mahalle sakinleri, grev sona ermiş olmasına rağmen çöplerin hâlâ düzenli toplanmadığını, bu nedenle cadde ve sokakların sinek ve kötü kokudan geçilmez hale geldiğini belirtiyor.

HASTA OLACAĞIZ

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın kent merkezinde yaptığı yeni yürüyüş yolunda poz vermesine tepki gösteren İnönü ve Gediz mahalleleri sakinleri, "Başkan'ı bizim sokaklarda yürümeye davet ediyoruz" dedi. İnönü Mahallesi sakinlerinden İsrafil Bulut, "Aylardır bu pisliğin içindeyiz. Belediye başkanımız her sabah yürüyüşe çıkıyor, gelsin bir gün de bizim mahallemizde yürüsün.

Kokudan durabiliyor mu görelim. Evde bile nefes alamıyoruz. Çöp depolama alanlarını kapatmadan önce çözüm bulsalardı bu hale gelmezdik" dedi. Gediz Mahallesi'nde de benzer şikâyetler var. Vatandaşlar, kaldırımların çöplerle kaplandığını, kötü koku nedeniyle yollarda burunlarını tıkayarak yürümek zorunda kaldıklarını ifade etti. Bir diğer mahalle sakini Cesim Çalıkılıç ise yaşanan duruma daha sert tepki göstererek, "Buca çöplüğe döndü, hasta olacağız. Haftada bir gelip temizliyorlar, ama yetmiyor" diye konuştu. Vatandaşlar, belediyeden kalıcı ve adil bir temizlik hizmeti talep ediyor. İHA