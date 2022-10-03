Haberler Yaşam Haberleri Kolonoskopi için Kanada’dan Düzce’ye geldi
Giriş Tarihi: 4.10.2022

Kolonoskopi için Kanada’dan Düzce’ye geldi

ENES GÜNEŞ
Kolonoskopi için Kanada’dan Düzce’ye geldi
Kanada'da yaşayan ve 4 ay boyunca randevu alamadığından tetkiklerini yaptıramayan Düzceli hasta, çareyi Türkiye'ye gelmekte buldu. Düzce Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Polikliniği'ne başvuran hastaya yapılan kolonoskopi ve endoskopi tetkiklerinde Crohn hastalığı tanısı konuldu. Aslen Düzceli olup halen Kanada'da yaşamakta olan 35 yaşındaki kadın hasta, 6 ay önce başlayan karın ağrısı, karında şişlik ve ishal şikayetleri sebebiyle aile hekimine başvurdu. Yapılan tetkikleri sonrası tedavi edilen ancak şikayetleri düzelmeyen hasta için gastroenteroloji görüşü alınmasının uygun olacağına karar verildi. Hasta, aile hekiminin yönlendirmesine rağmen Kanada'da 4 ay boyunca randevu alamadı. Şikayetleri gittikçe artan hasta, memleketi Düzce'ye geldiğinde değerlendirme için Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Düzce Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Serkan Torun, Dr. Öğr. Üyesi Salih Tokmak ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fuat Çetin tarafından endoskopi ve kolonoskopi tetkikleri yapılarak değerlendirilmeye alındı. Yapılan tetkiklerde halk arasında bağırsak romatizması veya iltihabi olarak da bilinen Crohn hastalığı teşhisi konuldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
Son dakika: CHP'nin tutuklu gazeteciler raporu! Bakan Soylu detayları açıkladı: Kılıçdaroğlu çıkıp özür dilemeli
Son Dakika: İzmir'de içki masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yaktılar! Bakan Soylu duyurdu: Gözaltına alındılar...
Yargıtay'dan 'evde yasak aşk baskını' kararı! "Eşi yokken eve birini almak zinadır"
Benzin fiyatları ne kadar, il il kaç TL oldu? 3 Ekim 2022 bugün motorine / benzine indirim var mı, gelecek mi? Güncel LPG, mazot, benzin ve akaryakıt fiyatları
İbrahim Tatlıses’i yıkan ölüm!
CHP'li başkandan skandal üstüne skandal! Göstermelik sözleşme ayarladı tarih atmayı unuttu
SON DAKİKA: 54 ilde hızlı tren olacak! Bakan Karaismailoğlu'dan Yavuz Sultan Selim Köprüsü için FLAŞ açıklama
Bakan Karaismailoğlu İstanbul Havalimanı metrosu için tarih verdi! Taksim'den 30 dakikada gidilebilecek
SON DAKİKA | TOGG'dan fiyat listesi açıklaması! İddialara son nokta konuldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Kolonoskopi için Kanada’dan Düzce’ye geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA