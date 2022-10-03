Kolonoskopi için Kanada’dan Düzce’ye geldi

Kanada'da yaşayan ve 4 ay boyunca randevu alamadığından tetkiklerini yaptıramayan Düzceli hasta, çareyi Türkiye'ye gelmekte buldu. Düzce Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Polikliniği'ne başvuran hastaya yapılan kolonoskopi ve endoskopi tetkiklerinde Crohn hastalığı tanısı konuldu. Aslen Düzceli olup halen Kanada'da yaşamakta olan 35 yaşındaki kadın hasta, 6 ay önce başlayan karın ağrısı, karında şişlik ve ishal şikayetleri sebebiyle aile hekimine başvurdu. Yapılan tetkikleri sonrası tedavi edilen ancak şikayetleri düzelmeyen hasta için gastroenteroloji görüşü alınmasının uygun olacağına karar verildi. Hasta, aile hekiminin yönlendirmesine rağmen Kanada'da 4 ay boyunca randevu alamadı. Şikayetleri gittikçe artan hasta, memleketi Düzce'ye geldiğinde değerlendirme için Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Düzce Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Serkan Torun, Dr. Öğr. Üyesi Salih Tokmak ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fuat Çetin tarafından endoskopi ve kolonoskopi tetkikleri yapılarak değerlendirilmeye alındı. Yapılan tetkiklerde halk arasında bağırsak romatizması veya iltihabi olarak da bilinen Crohn hastalığı teşhisi konuldu.