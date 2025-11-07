Komalık eden yumruğa 20 yıl istendi

İstanbul'da 36 yaşındaki Sibel M. Beşiktaş Ulus Mahallesi'nde, 6 ay önce yüksek sesten şikâyetçi olduğu boksör ve spor salonu işletmecisi Furkan K. tarafından yumruklandı ve bıçaklandı. Yüzünden ve vücudunun çeşitli bölgelerinden ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu oldu. Furkan K. ise tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili iddianame düzenlendi. Şüpheli Furkan K.'nın aralarındaki husumet nedeniyle saldırıyı planlayarak gerçekleştirdiğini, Sibel M.'yi öldürme kastıyla 20'ye yakın bıçak darbesiyle yaraladığını belirtti. Savcılık, şüpheli hakkında "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası talep etti.

HUSUMET İDDİASI

İddianameye göre boksör Furkan K., Sibel M.'nin evinin hemen karşısında bulunan bir spor salonu işletmecisiydi. Taraflar, genç kadının buraya 2023'te kayıt yaptırmasıyla tanıştı. Dersleri tamamlamadan ayrılmak istemesi üzerine taraflar arasında ücreti iadesi yüzünden husumet başladı. Bu süreçte Furkan K., Sibel M. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Olay günü de Furkan K., genç kadın evinden çıktıktan sonra, önünü kesti. Sibel M. telefonla kayıt almaya çalışırken, boksör sağ kolunun içine sakladığı ve olay sonrasında da ele geçirilemeyen bıçakla art arda bıçak darbeleri ve yumruk savurdu. Yerde de tekmeledi. Furkan K. ifadesinde suçlamaları reddetti. Sibel M.'nin kendisini ve nişanlısı tehdit ettiğini söyledi. Genç kadının bıçakla kendi aracına doğru geldiğini, boynuna hamle yaptığını bu nedenle savunma amacıyla ittiğini dile getirdi.