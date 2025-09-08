Haberler Yaşam Haberleri Komşu pususu 2 kardeşi öldürdü
Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde husumetli oldukları komşuları tarafından pusuya düşürülen 2 kardeş hayatını kaybetti. Saldırgan aracıyla kaçarken kaza yapınca yakalandı.
Olay, Topaç Köyü Karapınar yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Erdal Ceylan yanında oğlu A.C. ile birlikte aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunan Mehmet Şahin ve kardeşi Ahmet Şahin'in aracını takip etti. Erdal Ceylan, pazardan dönüş yolunda olan iki kardeşin bulunduğu otomobile Karapınar yolunda yolunu keserek silahla ateş etmeye başladı. Saldırıya uğrayan kardeşler olay yerinde yaşamını yitirdi.
Saldırının ardından otomobille kaçmaya çalışan zanlı Erdal Ceylan köy içinde yaptığı trafik kazası sonrası güvenlik güçlerince yakalandı. Erdal Ceylan yaralı halde hastaneye kaldırılırken oğlu gözaltına alındı. Hayatını kaybeden iki kardeşin cenazeleri otopsi için morga götürüldü.

