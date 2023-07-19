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Giriş Tarihi: 20.7.2023

Komşu’da yangınlar söndürülemiyor

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Komşu’da yangınlar söndürülemiyor
Yunanıstan'da birçok noktada 4 gündür devam eden orman yangınlarının büyük bölümü tüm çabalara rağmen kontrol altına alınamıyor. Yunan basınında yer alan haberlere göre, başkent Atina yakınlarındaki Lutraki, Megara, İnoi ve Dervenohoria bölgesindeki yangınlar rüzgârın da etkisiyle yayılırken, Atina'nın da yer aldığı Attika bölgesindeki yangınlarda en az 50 bin dönümlük ormanlık alan ve tarım arazisiyle, çok sayıda ev ve araç kullanılamaz hale geldi. İsviçre ve İspanya'da da yangınlar etkili oluyor. İsviçre'de de Valois kantonunda bulunan Bitcsh Köyü yakınlarında itfaiye ekipleri alevlerle mücadele ediyor. İspanya'nın La Palma adasında da cumartesi günü başlayan yangın nedeniyle 20 ev tahrip oldu.

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Komşu’da yangınlar söndürülemiyor
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