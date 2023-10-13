Komşuların arazi kavgası: 2 ölü, 2’si astsubay 6 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Zırlankaya Mahallesi'nde komşu olan, ancak aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle ihtilaf bulunan İdris Şahin ile Ahmet Yavuz arasında önceki gün çıkan tartışma, diğer aile üyelerinin de katılımıyla kavgaya dönüştü. Bu sırada İdris Şahin tabanca ile ateş etmeye başladı. İlk ateşte Ahmet Yavuz (56) ve eşi Şerife Yavuz (55) ile oğulları Tolgahan Yavuz ağır yaralandı.Hastaneye kaldırılan aileden Ahmet ve Şerife Yavuz çifti kurtarılamadı. Yavuz ailesi üyelerinin de tüfekle karşılık vermesi nedeniyle devam eden çatışmada, İdris Şahin, eşi Zübeyde Şahin, oğlu Feridun ile kavgaya müdahale için olay yerine gelen astsubaylar Y.O. ve Ö.F.A. da çeşitli yerlerinden yaralandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan İdris Şahin'in durumunun ağır olduğu, iki astsubayın ise hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.