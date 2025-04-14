Komşuların “çöp” kavgası cinayetle bitti! Saldırgan komşu tutuklandı: “Amacım öldürmek değil yaralamaktı”

İddiaya göre, dün gece saatlerinde Kenan Hamarat ile komşusu arasında çöp atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kenan Hamarat, girdiği restoranda, kendisini takip ettiği öne sürülen E.K. tarafından bıçaklandı.

SALDIRGAN KOMŞU ADLİYEDE

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kenan Hamarat, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan şüpheli ise bir süre sonra emniyete giderek teslim oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada şüpheli E.K., emniyet işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

"NİYETİM ÖLDÜRMEK DEĞİL YARALAMAKTI"

Şüpheli savcılık ifadesinde, "Maktulü öldürme niyetiyle hareket etmedim. Maktul beni dövdü. Yüzümü yumrukladı. Dişim kırıldı. Ben de kendimi kaybettim. Arbede esnasında olay yerinde tesadüfen bir bıçak buldum. Ya maktulden düştü ya da maktul yanlışlıkla bıçağa bastı çünkü bir demir sesi geldi ben de onun üzerine bıçağı görüp aldım. Kendimi kaybettiğim için de maktulü kovalamaya başladım. Maktul iş yerine girdi. Burada bir sandalye alıp kafama vurmaya çalıştı. Ben ondan önce davranıp maktulü bıçakladım ancak dediğim gibi öldürme kastım yoktu. Niyetim maktulü yaralamaktı" diyerek pişman olduğunu söyledi.

"BANA VURDUĞU İÇİN BIÇAKLADIM"

Savcılık ise şüpheliyi "Kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'nde sevk etti. Hakimlik ifadesinde şüpheli E.K., "Öldürme kastıyla bıçakla kovalamadım. Kendimi korumak amacıyla bıçağı salladım. Kafama tabure ile vurduğu için kendimi korumak istedim. Asıl o beni öldürmeye çalışıyordu. Birden fazla kez üzerime yeltendi. Görüntülerde açıktır. Maktul benim komşum olur. Hatta evini almasına da ben yardımcı olmuştum. Ancak daha sonra aramızda komşuluktan kaynaklı sorunlar oldu. Birkaç kez çöpünü benim evimin önüne bırakmıştı ben de çöpünü kapısının önüne koydum. Konuşmak için buluştuk. Ben aşağı doğru yürüyelim dedim. Kabul etmedi. Beni kuytu köşeye çekti ve birden vurmaya başladı. Engel olmaya çalıştım. Devam etti. Yüzümde kırıklar mevcuttur. Beni vurduğu yerde bir ses duydum. Baktığımda bıçak olduğunu gördüm. Daha sonra beni yakamdan çekiştirerek ve vurarak götürmeye çalıştı. Ben bu sebeple bıçağı yerden aldım. Ben maktulün daha önce uyuşturucu sattığını görmüştüm. Bu sebeple kendisini polise ihbar edeceğimi söyledim. Beni ailemle tehdit etti. Hatta beni bu şekilde dövdükten sonra 'şimdi polis çağır da göreyim' dedi. Ben arbede esnasında bıçağı aldım. Maktul bıçağı görünce kaçtı. Bende arkasından kovaladım ve girdiği iş yerine girdim. Beni darp ettiği sırada elinde bir bıçak görmedim. Ancak orada bulunan bıçağın ona ait olduğundan eminim. Zaten darbın etkisiyle çok bir şey görebilecek durumda da değildim. Çok pişmanım. Olayın bu noktaya gelmesini istemezdim. Tutuksuz yargılanmayı talep ediyorum" dedi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Hakimlik, şüpheli E.K.'nin "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.