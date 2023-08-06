Komşuların gürültü kavgası kanlı bitti: 2’si ağır 3 yaralı

KURŞUN YAĞDIRDI!

Yaşanan olayda karakolda ifade veren aileler, evlerine dönünce bir daha tartıştılar. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mevlüt K. elindeki tabancayla komşuları Bülent K. (46), Ömer S. (35) ve Hikmet K.'ya (45) kurşun yağdırdı. Mermilerin isabet ettiği Bülent K. ile Hikmet K. ağır yaralandı. Ömer S. ise bacağından bıçakla yaralandı.