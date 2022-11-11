Haberler Yaşam Haberleri Komşu’nun ölüme ittiği 18 bin göçmen kurtarıldı
Giriş Tarihi: 12.11.2022

Komşu’nun ölüme ittiği 18 bin göçmen kurtarıldı

Komşu’nun ölüme ittiği 18 bin göçmen kurtarıldı
Yunanıstan unsurlarınca, motorları sökülen botlarla denizin ortasına bırakılan, kötü muamele gören, elleri kelepçelenen, ziynet eşyalarına el konularak ölüme itilen göçmenlerin yardım çağrısına, Ege Denizi'nde görev yapan Türk Sahil Güvenlik ekipleri cevap veriyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 1 Ocak-31 Ekim arasında Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla açıklarında geri itilen 18 bin 487 düzensiz göçmeni kurtardı. Aynı dönemde, 11 bin 541 düzensiz göçmen de yurtdışına çıkmaya çalışırken yakalandı. Ege Denizi'nde 18 düzensiz göçmenin cesedine ulaşıldı. Ayrıca 111 göçmen kaçakçısı da adli makamlara teslim edildi. AA

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Komşu’nun ölüme ittiği 18 bin göçmen kurtarıldı
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