Komutan, Çukurcalı öğrencileri ağırladı

Çukurca'da ilk kez öğrencilere "Sınırda Sınırların Ötesinde Açılan Kapı" projesi kapsamında yerli ve milli savunma sanayisinin teknolojisi tanıtıldı. Çukurca Kaymakamlığı ve 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında Şehit Üsteğmen Adnan Bahat Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, 2'nci Hudut Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen programa katıldılar. Öğrencileri tugayda ağırlayan 2'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Atilla Dündar "Umuyoruz ki, ileride bu gençlerimiz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandığı yeni teknolojik silahlar üreterek ülkenin savunmasına katkıda bulunacak. Pırıl pırıl dinamik ve güçlü bir genç potansiyeline sahip olan Türkiye her anlamda üretim ve geliştirme kapasitesi yüksek bir toplumdur. Bundan dolayı ülke olarak çok şanslıyız" ifadelerini kullandı.