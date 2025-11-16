Konakladıkları otelde fenalaşıp hastaneye kaldırılmışlardı! O turistlerin son durumu belli oldu

Güner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanemize, Fatih'te konakladıkları otelden bulantı ve kusma şikayetiyle başvuran iki yabancı uyruklu turistin genel durumları iyi olup takipleri devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Güner paylaşımında, "Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi için de kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı yatış verilmiş, uygulanan tedaviye hızla yanıt alınmış, genel durumu iyi durumdadır." ifadelerine yer verdi.