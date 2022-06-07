Haberler Yaşam Haberleri Konjonktivit Nedir? Akut Ve Alerjik Konjonktivit Nasıl Geçer, Belirtileri Ve Tedavisi Nasıldır?
Giriş Tarihi: 7.6.2022 13:27 Son Güncelleme: 7.6.2022 13:27

Konjonktivit Nedir? Akut Ve Alerjik Konjonktivit Nasıl Geçer, Belirtileri Ve Tedavisi Nasıldır?

Konjonktivit Nedir? Akut Ve Alerjik Konjonktivit Nasıl Geçer, Belirtileri Ve Tedavisi Nasıldır?

İnsan vücudu alerjik durumlara ya da bakteri, virüs gibi yabancı istilacılara çoğu zaman alışık değildir ve değişik tepkiler ile kendini belli eder. İnsan gözü de hem alerjik durumlardan hem de virüs, bakteri gibi mikroplardan sıklıkla etkilenen bir organdır. Konjonktivit de göz hastalıklarından biri olarak karşımıza çıkar. Halk arasına ismine çok aşina olmadığımız konjonktivit nedir? Gözde kızarıklık ile karşımıza çıkabilen konjonktivitte en çok merak edilen sorulardan biri de akut ve alerjik ve akut konjonktivit nasıl geçer sorusudur. Biz de sizin için bu detaylı yazımızda akut atopik konjonktivit ve alerjik konjonktivit hakkında merak edilen tüm soruları ve detayları hazırladık. İşte merak edilen tüm yönleri ile konjonktivit ne demek ve konjonktivit belirtileri nelerdir? Sorularının cevapları.

Göz hastalıkları, sıkı takip ve tedavi gerektiren hastalıkların başında gelir. Gözün hassas bir organ olması da hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Peki, göz hastalıklarından konjonktiit belirtileri nelerdir? İşte detaylar.

Konjonktivit Nedir?

Halk arasında konjonktivit değil de kırmızı göz hastalığı olarak karşımıza çıkan bir göz iltihaplanmasıdır. Göz akının saydam/şeffaf olan kısmının iltihaplanması ile meydana gelir. Çok ince damarlar bulunan şeffaf zar katmanı aynı zamanda gözün nemli kalmasını sağlayan maddeleri üretir ve salgılar. Göz akında meydana gelen iltihaplanma gözde kızarıklığa ve kanlanmaya sebep olur. Konjonktivit farklı nedenlerle meydana gelebilmektedir.

Konjonktivit Ne Demek?

Kelime anlamı olarak baktığımız zaman konjonktivit, gözün en dış tabakası olan konjonktiva ile göz kapaklarının iç yüzeyini saran zar tabakasının iltihaplanmasına verilen isimdir.

Akut Atopik Konjonktivit

Akut atopik konjonktivit, enfeksiyon ya da iltihaplanmaya bağlı olarak görülen konjonktivit olarak karşımıza çıkar. Bakteri ya da virüsün sebep olduğu bir enfeksiyon olarak görülür.

Alerjik Konjonktivit

Alerjik hastalıklar içinde en sık rastlanan alerjik durumdur. Çocukluk ya da gençlik dönemlerinde ortaya çıkan alerjik konjonktivit gözlerde kaşıntı, şişkinlik ve kızarıklığa sebep olabilir. Alerjik konjonktivit bazı durumlarda kişide bulunan diğer alerjik sebepler ile de tetiklenebilir.

Konjonktivit Belirtileri

Gözde meydana gelen değişiklikler ile fark edilmesi kolay bir göz rahatsızlığı olan konjonktivitin belirtileri aşağıdaki gibidir;

  • Gözlerin kanlı görüntüsü/kanlanması,
  • Geçmeyen ve tekrarlayan çapaklanma,
  • Sulanma,
  • Gözlerde kaşıntı hissi,
  • Yanma ve batma,
  • Göz kapağında ve göz zarında fark edilir şişlik,
  • Ağrı durumu.

Konjonktivit Tedavisi

Konjonktivitin tedavisi konjonktivitin konulan teşhisine göre değişiklik göstermektedir. Viral ve bakteriyel bir rahatsızlık olabildiği gibi alerjik bir duruma bağlı olarak da meydana gelebileceği için belirtilerden bir veya birkaçı fark edildiğinde doktora gidilmelidir. Konjonktivit alerjik ya da bakteriyel durumlarda da ilaç ile tedavisi mümkün olan bir hastalıktır.

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Konjonktivit Nedir? Akut Ve Alerjik Konjonktivit Nasıl Geçer, Belirtileri Ve Tedavisi Nasıldır?
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