Konteyner taşıyan TIR’a minibüs çarptı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde dün saat 05.30 sıralarında, D-100 yolu Bekirpaşa mevkisinde deprem bölgesine konteyner taşıyan TIR'a, Erol Tozan'ın kullandığı minibüs arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Tozan, hayatını kaybederken, araçta bulunan İ.Ş. (48) ve M.Ü. (48) ise yaralandı.Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sabah evden işe gitmek için çıkan Harun Eski (59) idaresindeki otomobile ağır tonajlı bir araç çarptı ve kaçtı. Hurdaya dönen otomobildeki Eski öldü. Polis kaçan aracın bulunması için çalışma başlattı.Konya'nın Ereğli ilçesinde M.Y. idaresindeki minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Abay'a (65) çarptı. Hastaneye kaldırılan Abay kurtarılamazken M.Y. gözaltına alındı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde, önceki gece otomobille seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirip park halindeki 2 otomobile çarpan Adnan Geylan (64), yaşamını yitirdi.