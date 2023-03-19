Haberler Yaşam Haberleri Konteyner taşıyan TIR’a minibüs çarptı
Giriş Tarihi: 19.3.2023

Konteyner taşıyan TIR’a minibüs çarptı

DHA
İHA
Konteyner taşıyan TIR’a minibüs çarptı
Sakarya'nın Erenler ilçesinde dün saat 05.30 sıralarında, D-100 yolu Bekirpaşa mevkisinde deprem bölgesine konteyner taşıyan TIR'a, Erol Tozan'ın kullandığı minibüs arkadan çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Tozan, hayatını kaybederken, araçta bulunan İ.Ş. (48) ve M.Ü. (48) ise yaralandı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde sabah evden işe gitmek için çıkan Harun Eski (59) idaresindeki otomobile ağır tonajlı bir araç çarptı ve kaçtı. Hurdaya dönen otomobildeki Eski öldü. Polis kaçan aracın bulunması için çalışma başlattı.
Konya'nın Ereğli ilçesinde M.Y. idaresindeki minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Abay'a (65) çarptı. Hastaneye kaldırılan Abay kurtarılamazken M.Y. gözaltına alındı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde, önceki gece otomobille seyir halindeyken direksiyon başında kalp krizi geçirip park halindeki 2 otomobile çarpan Adnan Geylan (64), yaşamını yitirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

14 Mayıs seçimleri son anketi: Başkan Erdoğan yüzde 53, AK Parti yüzde 41
İzmir'de depremzedelere büyük ayıp! Depremzedelere tahsis edilen konutlar satışa çıktı
HDP eski milletvekili Altan Tan: Ekrem İmamoğlu'na gülüyorum seçimleri kendisi kazandı zannediyor
Meral Akşener'den ortaklarına olay gönderme: Linç edildim, insan onuruna aykırı
'Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı' sözleri 6'lı koalisyonda kriz yarattı: DEVA Partisi'nden Mansur Yavaş'a rest!
Halk TV canlı yayınında skandal! Açık açık PKK propagandası yapıldı
Resmi Gazete'de yayımlandı! İnşaatlar için devrim gibi düzenleme! Bu tarihten itibaren satış yapılamayacak
Halk TV skandalına MHP'den sert tepki! RTÜK inceleme başlattı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Murat Gezici; ‘Erdoğan önde’ dedi! CHP’lilerin hedefi oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Konteyner taşıyan TIR’a minibüs çarptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA