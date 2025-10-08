Haberler Yaşam Haberleri Kontrolden çıkan kamyonet palmiye ağacına çarptı: Kaza anı kamerada
Giriş Tarihi: 8.10.2025 11:05

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, önce kaldırıma, ardından palmiye ağacına çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan olmazken, araç yolun ortasında kalınca trafik bir süre aksadı.

İHA
Kaza, Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar A. idaresindeki 07 BMP 826 plakalı kapalı kasa kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüj kaldırımına, ardından refüjdeki palmiyeye çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan araç bir süre yol ortasında kalınca Titreyengöl istikametinden gelen sürücüler, bisiklet yolunu ayıran dubaların üzerinden geçerek yollarına devam etmek zorunda kaldı. Kazanın ardından olay yerine gelen belediye ekipleri, yolda temizlik ve kumlama çalışması yaptı. Aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

