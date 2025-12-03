Kontrolden çıkan otomobil ortalığı dağıttı: 3 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakan K. idaresindeki 34 FB 7119 plakalı Audi marka otomobil, kontrolden çıkarak önce park halinde bulunan 34 TT 3716 plakalı kamyona ve 34 LHP 375 plakalı minibüse çarptı.

ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPARAK DURABİLDİ

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, yol kenarındaki elektrik direğine saplanarak durabildi. Kazada otomobilin sürücüsü Hakan K. ağır yaralandı. Sürücünün yanında bulunan yolcu ile minibüste bulunan bir kişi ise hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. Kaza nedeniyle oluşan trafik, araçların kaldırılmasıyla açıldı.