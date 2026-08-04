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Giriş Tarihi: 4.08.2026 17:57 Son Güncelleme: 4.08.2026 17:58

Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

Kayseri'nin Talas ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.

İHA
Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mevlana Mahallesi Hulusi Akar Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, yokuş aşağı inen tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı

Ekipler tarafından tırsan çıkarılan sürücü ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolda güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Tırda incelemenin ardından kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#KAYSERİ #TALAS

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Kontrolden çıkan tır devrildi: 1 yaralı
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