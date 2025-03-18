Konuşmak üzere evine gittiği eski sevgilisini öldürüp, intihar etti

POLİS ÇEVRESİNİ SARINCA İNTİHAR ETTİ

Bu arada olay yerinden kaçan Akkuş, yaklaşık 300 metre uzaklıkta polis tarafından çevresi sarıldı. Teslim olması konusunda yapılan ikna çabalarına rağmen Akkuş, tabancayı başına dayayıp ateşledi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Akkuş'un da hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından Akkuş ve Türköz'ün cansız bedenleri hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan Türköz'ün bir süre önce kendisine rahatsızlık verdiği gerekçesiyle Akkuş'tan şikayetçi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.