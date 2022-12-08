Konut Sigortası ve DASK Arasındaki Fark Nedir? DASK ve Konut Sigortası Aynı Mı, Deprem Sigortası Yerine Geçer Mi?

DASK ve konut sigortası aynı mı, hangisi zorunlu gibi bu konu hakkındaki birçok soru bireylerin kafasını karıştırmaktadır. Durum böyle olunca vatandaşlar dask ile konut sigortası arasındaki fark nedir, DASK olmadan konut sigortası yapılır mı gibi sorular gündeme gelmekte, araştırma yapmaktır. Peki, konut sigortası DASK yerine geçer mi? Gelin, DASK ve konut sigortasına dair ayrıntılı bilgileri birlikte inceleyelim.

DASK Ve Konut Sigortası Aynı Mı?

Zorunlu deprem sigortası tabi DASK adından da anlaşıldığı üzere zorunlu bir sigortadır. DASK, deprem ve deprem yüzünden meydana gelen hasar, yıkım, tsunami, sel, yangın gibi risklere karşı ev sahiplerini güvenceye alır. Konut sigortası ise evi yangın, deprem, sel, hırsızlık gibi doğal ve yapay riskler karşısında güvenceye alan bir sigorta türüdür. Konut sigortası yaptırmak zorunlu değildir, bu noktada DASK ve konut sigortası aynı değildir bilgisine ulaşmaktayız.

Konut Sigortası İle DASK Arasındaki Fark Nedir?

DASK sadece deprem ve depremden kaynaklanan kayıpları karşılarken, konut sigortası yapay ya da doğal tüm kaza ve afetlere karşı güvenceye alır. DASK ev sahiplerinin yaptırması zorunlu olan bir sigorta iken, konut sigortası tamamen ev sahiplerinin inisiyatifine kalmıştır.

Konut Sigortası DASK Yerine Geçer Mi?

Hayır, çünkü DASK yani zorunlu deprem sigortası evde oluşan hasar ve kayıpları sadece deprem ve depremden kaynaklanan nedenlerden dolayı oluştuğu zaman karşılar. Konut sigortası ise deprem de dahil olmak üzere yangın, hırsızlık, su baskını gibi birçok afetin zararlarını karşılar. Konut sigortası kişinin kendi isteğine bağlıdır, DASK yerine geçmez. Ev alınırken DASK zorunlu olarak yapıldığı için, DASK olmadan konut sigortası yaptırmak gibi bir durum gerçekleşemez, çünkü satın alım işlemleri arasında zaten DASK vardır.