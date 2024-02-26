Konya Ereğli’de vahşet: Evinde satırla öldürüldü!

Kanlı olay, Mehmet Akif Mahallesi Murat Bildik Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Cuma Han'a ulaşamayan yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Saat 08.00 sıralarında adrese gelen polisler kapıyı kırıp, içeri girdi. Han, kanlar içinde yerde hareketsiz halde yatarken bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Cuma Han'ın öldüğü tespit edildi. Polis ekipleri, Han'ın satırla boynuna vurularak, öldürüldüğünü belirledi. Suç aleti satır da olay yerinde bulundu. Han'ın cenazesi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis, Han'ı öldüren kişi ya da kişilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı...