Konya merkezli 14 ilde büyük dolandırıcılık operasyonu: 41 gözaltı

Konya merkezli 14 ilde kendilerini kamu görevlisi, banka, sigorta şirketi veya kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak 30 kişiyi 3 milyon 400 bin TL dolandıran aralarında kadınlarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin güven kazanmak için kız arkadaşlarını müşteri temsilcisi gibi mağdurları arattıkları, mağdurların parayı göndermesi için farklı kişilerin banka hesaplarını kiralayıp, onlara paradan pay verdikleri belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini kamu görevlisi, banka, sigorta şirketi veya kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtarak 30 kişiyi 3 milyon 400 bin TL dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 43 şüpheli tespit edildi. Konya merkezli 14 ilde geçtiğimiz hafta yapılan eşzamanlı operasyonda aralarında kadınların ve banka hesaplarını kiralayanlarında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alındı.

33 TUTUKLAMA

Sorgulanmak üzere Akşehir ilçesine getirilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda suçta kullanılmış çok sayıda cep telefonu, sim kart, bilgisayar, mağdur şahıslara ait kişisel verilerin bulunduğu dijital veri ve dokümanlar, 50 bin dolar ve 28 bin TL nakit para ele geçirildi. Şüphelilerin mağdurları kız arkadaşlarına aratarak güven sağladıkları, mağdurların parayı göndermesi için farklı kişilerin banka hesaplarını kiralayıp, onlara paradan pay verdikleri belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 33'ü çıkarıldıkları mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.