Haberler Yaşam Haberleri Konya'da 4 TIR zincirleme kazaya karıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Giriş Tarihi: 14.12.2025 15:49

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde 4 TIR'ın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

DHA
Kaza, saat 13.00 sıralarında Konya- Afyonkarahisar kara yolu Kadınhanı yakınlarında meydana geldi. Yük tonajlarının ölçüldüğü Karayolları Denetim İstasyonu girişinde 4 TIR, zincirleme kazaya karıştı.

Kazada şoförlerden 1'i öldü, 2'si de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi ve Kadınhanı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. TIR'ın kabininde sıkışan şoförün cansız bedeninin çıkarılması için vinçle çalışma başlatıldı. Ekiplerin, sürücülerin kimliklerini belirlemek için çalışması sürüyor.

