Konya’da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Aşkan Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede 42 ADN 749 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Emin B. (36) aralarında alacak verecek meselesi bulunan husumetlisi 33 yaşındaki Tugay Sarı'yı 42 SJ 398 plakalı hafif ticari araçta fark etti.
HUSUMETLİSİ TARAFINDAN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Husumetlisinin bulunduğu aracı durduran Emin B., Tugay Sarı'yı çıkan tartışmada bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Tugay Sarı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zanlının Sarı'yı bıçakladığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Öte yandan, olay yerinden 42 ADN 749 plakalı otomobil ile kaçan Emin B. polis ekiplerince merkez Karatay ilçesinde yakalandı. Olay sırasında elinden yaralanan zanlı, Konya Şehir Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan Emin B.'nin olayda hayatını kaybeden Tugay Sarı ile aralarında alacak verecek meselesi olduğu, bu nedenle trafikte karşılaşmanın üzerine çıkan tartışmada olayın yaşandığını anlattığı öğrenildi. Zanlı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.
CİNAYET ZANLISININ ÖLEN ADAMIN BAŞINA GELİP BAĞIRDIĞI ANLAR KAMERADA
Olay sonrası zanlının ise Tugay Sarı'yı öldürdükten sonra başında bekleyerek bağırdığı anlar ise bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde, vatandaşların olayda hayatını kaybeden kişiye yardım ettiği sırada cinayet zanlısının maktulün başına gelerek bağırdığı anlar görülüyor.
Husumetlisini öldürdü, başında bekledi! Kan donduran görüntüler ortaya çıktı