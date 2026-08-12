Konya’da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti

SALDIRGAN YAKALANDI

Öte yandan, olay yerinden 42 ADN 749 plakalı otomobil ile kaçan Emin B. polis ekiplerince merkez Karatay ilçesinde yakalandı. Olay sırasında elinden yaralanan zanlı, Konya Şehir Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan Emin B.'nin olayda hayatını kaybeden Tugay Sarı ile aralarında alacak verecek meselesi olduğu, bu nedenle trafikte karşılaşmanın üzerine çıkan tartışmada olayın yaşandığını anlattığı öğrenildi. Zanlı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.