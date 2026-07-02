Konya’da amca dehşeti! Gözü dönen cani küçük çocuğu yerden yere vurdu! Görüntüler pes dedirtti...

Olay, merkez Meram ilçesinde yaşandı. Bir elinde kazma bulunan H.A., paten kayan küçük yaştaki erkek yeğenini henüz bilinmeyen nedenle dövdü. Öfkeli amca küçük çocuğu eliyle kaldırıp yere vurdu, ardından tekme tokat dövdü.