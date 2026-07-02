Konya’da amca dehşeti! Gözü dönen cani küçük çocuğu yerden yere vurdu! Görüntüler pes dedirtti...

Olay, merkez Meram ilçesinde yaşandı. Bir elinde kazma bulunan H.A., paten kayan küçük yaştaki erkek yeğenini henüz bilinmeyen nedenle dövdü. Öfkeli amca küçük çocuğu eliyle kaldırıp yere vurdu, ardından tekme tokat dövdü.
DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI
Bu anlar cep telefonu kamerasyla saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis amcayı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Amca işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Küçük çocuğa amca dayağı: Bir elinde kazmayla yeğenini yerden yere vurdu! İşte o anlar... | Video