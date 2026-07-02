Haberler Yaşam Haberleri Konya'da amca dehşeti! Gözü dönen cani küçük çocuğu yerden yere vurdu! Görüntüler pes dedirtti...
Giriş Tarihi: 2.07.2026 15:16 Son Güncelleme: 2.07.2026 15:23

Konya'da amca dehşeti! Gözü dönen cani küçük çocuğu yerden yere vurdu! Görüntüler pes dedirtti...

Konya'da bir elinde kazma bulunan H.A. (55) ayağında paten bulunan 10 yaşındaki yeğeni M.A.A’yı eliyle kaldırıp yere vurdu, ardından da tekme tokat dövdü. Bu anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilirken, gözaltına alınan amca adliyeye sevk edildi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK Yaşam
Konya’da amca dehşeti! Gözü dönen cani küçük çocuğu yerden yere vurdu! Görüntüler pes dedirtti...
  • ABONE OL

Olay, merkez Meram ilçesinde yaşandı. Bir elinde kazma bulunan H.A., paten kayan küçük yaştaki erkek yeğenini henüz bilinmeyen nedenle dövdü. Öfkeli amca küçük çocuğu eliyle kaldırıp yere vurdu, ardından tekme tokat dövdü.

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

Bu anlar cep telefonu kamerasyla saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis amcayı kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. Amca işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Küçük çocuğa amca dayağı: Bir elinde kazmayla yeğenini yerden yere vurdu! İşte o anlar... | Video

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hande Erdem - Editör
#KONYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Konya'da amca dehşeti! Gözü dönen cani küçük çocuğu yerden yere vurdu! Görüntüler pes dedirtti...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA