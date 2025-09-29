Konya’da boşanmak isteyen Ebru Küçüktaşdemir’i cani koca vahşice katletmişti: Mahkemeden çıkan yeni karar!

DAHA ÖNCE DE ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞ

3 yıllık evli olan ve ayrı yaşayan çiftin önceden de boşanma davası açtıkları ve bu davadan vazgeçtikleri öğrenildi. Ebru Küçüktaşdemir'in daha önce eşi tarafından 'ölümle' tehdit edildiği için şikayette bulunduğu ve daha sonra şikayetini geri çektiği ortaya çıktı. İfadesinde eşinin boşanmak istediğini, kendisinin ise buna karşı çıktığını belirterek, "Boşanmak istemiyordum. O da boşanmak istiyordu. Babası öldükten sonra miras kalmıştı. Kendi payına düşeni almasını istemiştim. Onu da kabul etmedi aramızda bu nedenlerle tartışma çıktı" diyen Abdullah Küçüktaşdemir, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.