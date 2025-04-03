Konya’da eniştesini tüfekle öldürmüştü! O zanlı tutuklandı

Meram ilçesine bağlı Alakova Mahallesi 15538. Sokak'ta dün eniştesi Abdullah Sarıbaş'ı (37) tüfekle öldüren, kızı A. Sarıbaş'ı (12) da yaralayan Selamet L'nin (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

15538. Sokak'ta Selamet L. husumetlisi olan eniştesi Abdullah Sarıbaş (37) ile kızı A. Sarıbaş'ı (12) dün pompalı tüfekle yaralamış, ambulansla hastaneye kaldırılan Abdullah Sarıbaş, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince saklandığı evde gözaltına alınmıştı.