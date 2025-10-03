Kırmızı ışıkta dehşet! Son sürat gelip çarptığı aracın sürücüsü öğretmeni öldürdü

Kaza, saat 13:00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hadimi Mahallesi Antalya Çevre Yolu Caddesi ile Gazze Caddesi kavşağında meydana geldi. İsmail Andaç (42) idaresindeki 42 AIT 900 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta beklemekte olan Mevlüt Külcü (40) idaresindeki 42 BT 341 plakalı otomobile çarptı. Külcü idaresindeki otomobil çarpmanın etkisiyle savrulup, ağaca çarptıktan sonra paramparça oldu. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler yapılan kontroller sonucu Meram Mehmet Akif Anadolu Lisesi'nde kimya öğretmeni olan Mevlüt Külcü'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Diğer araç sürücüsü İsmail Andaç ise ağır yaralı olarak Konya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anına ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde İsmail Andaç idaresindeki otomobilin 70 kilometre hız sınırı olan yolda son sürat gelerek kırmızı ışıkta bekleyen Külcü'nün aracına çarptığı ve araçların sürüklendiği gözüküyor.