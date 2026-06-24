Konya’da İŞKUR ve AVM arasında gerçekleştirilen iş birliği gençlerin istihdamına katkı sağlayacak

Konya'da gençlerin iş hayatına atılabilmesi konusunda nitelikli personelin yetişmesine yönelik İŞKUR ve bir AVM ile yapılan program kapsamında katılımcıların perakende sektörüne yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler alması hedefleniyor. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan kursiyerler, iş başında deneyim kazanarak çalışma hayatına daha donanımlı şekilde hazırlanarak istihdam imkânına kavuşacak.

Program kapsamında başvuruda bulunan katılımcı adayları, Konya İŞKUR İl Müdürlüğünde ve AVM yetkilileriyle bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde adayların uygunluk değerlendirmeleri yapılırken, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları ile program sorumluları tarafından katılımcılara programın işleyişi, eğitim süreci, sağlanan destekler ve istihdam imkânları hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Önder Çiftci: "Nitelikli ve sürdürülebilir istihdamı artırıyoruz"

Konya İŞKUR İl Müdürü Önder Çiftci, kamu-özel sektör iş birliğinin istihdamın artırılmasında önemli bir rol üstlendiğini belirterek, NİYEP'in işverenlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştiren önemli bir model olduğunu ifade etti.

Çiftci, "İŞKUR olarak amacımız yalnızca vatandaşlarımızı işe yerleştirmek değil, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına uygun, sürdürülebilir ve nitelikli istihdamı artırmaktır. AVM ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği sayesinde yaklaşık 100 vatandaşımızın istihdama kazandırılmasını hedefliyoruz. Program kapsamında katılımcılarımız mesleki eğitim alırken aynı zamanda iş başında deneyim kazanma fırsatı elde edeceklerdir. İşverenlerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirirken vatandaşlarımızın da meslek edinmelerine ve çalışma hayatına katılmalarına katkı sunuyoruz. Şehrimizin istihdamına katkı sunan ve nitelikli işgücünün gelişimine destek veren AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kaya'ya teşekkür ederim" dedi.

NİYEP kapsamında kursiyerlere sağlanan desteklere de değinen Çiftci, kurslara fiilen katılan iş arayan statüsündeki kursiyerlere günlük bin TL kursiyer zaruri gideri ödendiğini, ayrıca kurs süresince genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primlerinin İŞKUR tarafından karşılandığını belirtti.

Ali Kaya: "İnsan kaynağımızı güçlendirirken istihdama katkı sunacağız"

AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kaya ise nitelikli insan kaynağının işletmeler için en önemli değerlerden biri olduğunu vurgulayarak, İŞKUR ile gerçekleştirilen iş birliğinin hem işletmenin personel ihtiyacının karşılanmasına hem de vatandaşların çalışma hayatına kazandırılmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Kaya, "Alış veriş merkezimizde müşterilerimize en iyi hizmeti sunmanın temelinde güçlü ve nitelikli insan kaynağının bulunduğuna inanıyoruz. Konya İŞKUR ile gerçekleştirdiğimiz NİYEP iş birliği kapsamında yaklaşık 100 kişilik bir istihdam hedefi belirledik. Bu program sayesinde sektörümüzün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirirken, iş arayan vatandaşlarımızın meslek edinmelerine ve çalışma hayatına katılmalarına da katkı sağlamış olacağız. Kasiyer, reyon görevlisi, satış danışmanı, depo personeli ve benzeri pozisyonlarda görev alabilecek çalışanların yetiştirilmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaya ayrıca, "İŞKUR'un işverenlere sunduğu destekler ve çözüm odaklı yaklaşımı, işletmelerimizin nitelikli iş gücüne erişimini kolaylaştırmaktadır. Bu önemli iş birliğinin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Konya İŞKUR İl Müdürü Önder Çiftci başta olmak üzere tüm İŞKUR personeline teşekkür ediyor, protokolün işletmemiz, programdan yararlanacak vatandaşlarımız ve Konya ekonomisi açısından hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

Program kapsamında kasiyer, reyon görevlisi, satış danışmanı, depo personeli ve benzeri pozisyonlarda görev alabilecek çalışanların yetiştirilmesi hedeflenirken, iş birliğinin Konya'nın istihdamına ve ekonomik gelişimine katkı sunması bekleniyor.

Konya İŞKUR ile AVM arasında gerçekleştirilen bu iş birliğinin, iş arayan vatandaşlar ile işverenleri ortak bir hedefte buluşturarak nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine ve istihdamın artırılmasına önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.